Украинские боевики ранили мирного жителя Горловки

Еще один мирный житель стал жертвой ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки ранение получил один мирный житель. Повреждены жилые дома и магазины. В результате обстрела обесточен поселок шахты «19/20». Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На автобусной остановке по улице Болотникова ранен мужчина 1962 года рождения. Повреждены два магазина по улице 60 лет СССР, также поврежден остановочный комплекс, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что жилые частные и многоквартирные дома повреждены на улицах Болотникова, 60 лет СССР, Углегорская, Власенко и Териконная. В Центрально-Городском районе поврежден многоквартирный жилой дом и газопровод на улице Рудакова.

Напомним, что за сутки ВСУ ранили восемь мирных жителей ДНР. Боевики выпустили 110 боеприпасов по шести городам региона.

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