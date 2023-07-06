В Донецком протезно-ортопедическом центре после ремонта втрое увеличат число мест в стационаре

В будущем центр сможет помогать жителям не только ДНР, но и других регионов страны. Фото: ДАН

В Донецком республиканском протезно-ортопедическом центре после проведенной реконструкции увеличат число мест в стационаре. Об этом сообщил ДАН директор Донецкого регионального проектного института «Донецкпроект» Алексей Петров.

- Там планируется увеличить число мест для реабилитации, ранее их было около 20, а сейчас будет 60, - заявил он.

По словам проектировщиков, число мест для реабилитации пациентов возрастет за счет перепланировки уже имеющихся площадей. Центр полностью модернизируют - кроме самого ремонта здания, здесь смонтируют новую систему вентиляции, выполнят внутреннюю отделку помещений и заменят лифты.

- В центр поступают инвалиды, которым, например, нужна замена конечностей. В стационаре они будут проходить реабилитацию и обучаться обходиться с протезами. Будут обустроены тренажерные залы со специальными тренажерами, в палатах будут санузлы для инвалидов, условия однозначно станут более комфортными, - рассказал Петров.

Напомним, на реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке выделили 1 миллиард рублей.

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