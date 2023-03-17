В Донецком протезном центре появятся современные 3D-линии, а также оборудование для производства бионических протезов. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецке будут производить бионические протезы, а также откроют отделение социальной реабилитации в протезно-ортопедическом центре. Центр ждет реконструкция почти на один миллиард рублей. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- На реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке из Резервного фонда Президента России Владимира Владимировича Путина выделено около миллиарда рублей. Средства будут направлены на проведение комплексных строительно-монтажных работ, модернизацию оборудования. Здесь появятся современные 3D-линии, а также оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он также сообщил, что в центре будет создано отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитанное на 60 мест.

- Планируется, что наш обновленный протезно-ортопедический центр сможет оказывать помощь пациентам не только из ДНР, но и соседних регионов, - подчеркнул руководитель Республики.

Денис Пушилин поблагодарил Президента России Владимира Путина за это важное для жителей Республики решение.

Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр входит в структуру системы соцзащиты ДНР. Он был основан в 1945 году. Это единственное предприятие в Республике, которое специализируется на производстве индивидуальных технических средств реабилитации.

Бионические протезы позволяют людям, оставшимся без ноги или руки, жить полноценной жизнью. Но по факту ими пользуются лишь 10% людей, лишившихся конечностей. Бионическим считается протез, который частично или полностью заменяет утраченный орган и выполняет его функции. К бионическим не относят косметические протезы, которые просто создают видимость руки или ноги. Например, рука, которая не двигается, а просто висит — это косметический протез. А если она может сгибаться и двигать пальцами — бионический.

Самые простые бионические протезы — механические: они сгибаются и разгибаются за счет оставшихся мышц. В более сложных используют датчики, которые реагируют на нервные импульсы и воспроизводят более сложные движения — даже мелкую моторику. Наконец, сейчас появились протезы, которые соединены с мозгом, и отвечают на его сигналы напрямую, минуя мышцы.

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