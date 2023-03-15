В ДНР благодаря новым эндоскопам восстановление пациентов будет происходить в десятки раз быстрее

Борис Сычеников (слева) продемонстрировал эффективность нового оборудования. Фото: Народный фронт

Народный фронт передал Республиканскому травматологическому центру (РТЦ) два эндоскопа, позволяющие проводить высокотехнологичные операции на позвоночнике. Об этом сегодня сообщил российский хирург Борис Сычеников, который находится в ДНР с гуманитарной миссией.

Ранее в РТЦ находился один эндоскоп, который вышел из строя в феврале этого года, из-за чего осложнилось оказание оперативной помощи пациентам с болезнями позвоночника, в том числе из-за ранений в результате украинских обстрелов.

- Благодаря Народному фронту и неравнодушным жителям травматологический центр получил два эндоскопа, которые позволяют оказывать высокотехнологичную помощь мирным жителям и бойцам с передовой. Ранее при операции на позвоночники нужно было проводить большие разрезы, что сказывалось на дальнейшем лечении и восстановлении пациента. Теперь же при помощи эндоскопического метода все будет современней, — рассказал Сычеников.

Благодаря новому оборудованию вместо полостного разреза можно делать небольшие проколы и проводить операцию. Все это ускоряет время проведения операции и последующее восстановление пациента.

- Восстановление пациентов при эндоскопической хирургии происходит в десятки раз быстрее, чем при открытой хирургии. К примеру, если после открытой операции стеноза позвоночных каналов пациенту требуется на восстановление от месяца до года, то при эндоскопии человек сможет сам себя обслуживать через несколько часов после операции, а активно вести свой образ жизни — уже через месяц, — проинформировал врач.

В РТЦ смогут проводить до семи операций. Сычеников отметил, что он и другие российские врачи обучают коллег проводить такие операции, чтобы по завершении их гуманитарной миссии в ДНР донецкие врачи самостоятельно смогли работать с новым оборудованием.

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