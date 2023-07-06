Камчатка отремонтирует МФЦ в Светлодарске и Мироновском

Камчатка создаст на подшефных территориях МФЦ. Фото: kamgov.ru

Специалисты из Камчатского края приступили к ремонту помещений для создания многофункциональных центров в Светлодарске и Мироновском. Регион-шеф также закупит необходимую мебель и оборудование для работы в МФЦ. Об этом сообщает представитель губернатора Камчатского края Иван Джуляк.

По его словам, главная задача многофункционального центра — предоставить населению качественные государственные услуги.

- Главной целью создания МФЦ является предоставление населению качественных государственных услуг. На первом этапе каждый открытый центр будет предоставлять около 30 услуг, которые смогут получить местные жители. В дальнейшем количество предоставляемых услуг будет увеличиваться, - отметил Иван Джуляк.

Напомним, что в сентябре 2023 года откроется новый многофункциональный центр в Ворошиловском районе Донецка, который будет полностью соответствовать всем стандартам.

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