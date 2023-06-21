Новый многофункциональный центр откроется в Ворошиловском районе Донецка в сентябре 2023 года

В Ворошиловском районе Донецка откроется новый МФЦ. Фото:t.me/kulemzin_donetsk

В сентябре 2023 года откроется новый многофункциональный центр в Ворошиловском районе Донецка, который будет полностью соответствовать всем стандартам. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

- В помещении одного из бывших коммерческих банков строители из шефа-региона города Москвы начали капитальный ремонт. Уже выполнены работы по замене всех коммуникаций, идет установка новых окон и дверей, ремонт фасада и внутренних помещений. Предусмотрены пандусы для маломобильных граждан, центральная система кондиционирования, - отмечает глава города.

В новом многофункциональном центре будут работать 19 окон приема. В офисе планируют максимально все компьютеризировать, чтобы избежать живых очередей.

Напомним, что строители из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановили в подшефном Волновахском районе Донецкой Народной Республики 30 домов. Жилищные условия улучшили порядка 270 семей.

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