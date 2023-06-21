Строители из ЯНАО восстановили 30 домов в Волновахском районе ДНР

Специалисты заменили кровлю и отремонтировали фасады жилых домов. Фото: АГ ДНР

Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановили в подшефном Волновахском районе Донецкой Народной Республики 30 домов. Жилищные условия улучшили порядка 270 семей. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— Подрядчики отремонтировали шесть двухэтажных домов в Волновахе, 12 многоквартирников в селе Ближнее, 6 многоэтажек в селе Равнополь и по одному многоквартирному дому в селах Зачатовка, Ивановка, Бугас, Красновка, Хлебодаровка и Валерьяновка, — отметили в пресс-службе.

В Администрации Главы добавили, что работы строителям удалось завершить менее чем за три месяца.

— Специалисты заменили кровлю, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, восстановили систему отопления. На завершающей стадии находятся 50 многоквартирников. Все работы идут с опережением. В планах в этом году приступить к восстановлению еще 94 домов, — подчеркнули в пресс-службе.

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