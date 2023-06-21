Медработникам ДНР выплатили свыше одного миллиарда рублей за помощь бойцам СВО

Выплаты медики получили за работу с 1 января 2023 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Свыше одного миллиарда рублей выплатили медицинским работникам, которые помогают раненным военнослужащим в Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Гарцев.

— Уже более 1, 146 млрд рублей перечислено на карты медицинских работников. Эти выплаты начисляются за работу, выполняемую с 1 января 2023 года, — отметил Дмитрий Гарцев.

Глава Минздрава ДНР добавил, что некоторые медработники не смогли получить выплату, потому что их должности нет в соответствующем постановлении.

— Мы знаем, что несколько должностей не попали в Постановление Правительства России. Нами ведется работа по включению должностей, например, водителей скорой медицинской помощи, в постановление, для того чтобы точно так же провести все выплаты за отработанный период, — добавил Гарцев.

Напомним, что всего на выплаты медикам новых регионов России было направлено порядка десяти миллиардов рублей. Право на денежную помощь имеют медработники первичного звена, оказывающие помощь раненным бойцам в ходе СВО.

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