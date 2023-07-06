В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка без электроэнергии остались 15 тысяч человек

В результате обстрела ВСУ в Донецке без электроэнергии остались 15 тысяч человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате очередного артиллерийского налета со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка без электроэнергии остались 15 тысяч человек. Также было обесточено 84 трансформаторных подстанции. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

- В 10:57 в результате очередного обстрела Донецка обесточены 84 трансформаторных подстанции, 15 000 бытовых абонентов в Петровском районе города, - отметают в ведомстве.

В ведомстве добавили, что восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.

Напомним, что вооруженные формирования Украины с 9:00 выпустили по Донецку и Горловке 22 снаряда из артиллерии. Под огонь украинских боевиков попали четыре района этих двух населенных пунктов.

Кроме того, вооруженные формирования Украины за сутки 17 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 110 различных боеприпасов. Под огнем боевиков оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Еленовка и другие города.

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