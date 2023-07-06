В морпорту Мариуполя перевалка грузов достигнет показателей 1,5 миллиона тонн в год

К 2025 году в морпорту Мариуполя перевалка грузов достигнет показателей 1,5 миллиона тонн. Фото: ДАН

Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Дмитрий Бердников во время телеграм-эфира заявил, что перевалка грузов в морском порту Мариуполя должна достичь порядка 1,5 миллиона тонн грузов до 2025 года.

- Хочу вас проинформировать, у нас уже 38 тысяч тонн грузов прошло в двух направлениях через наш порт. Планируем до 2025 годы выйти, у нас такая задача, на 1,5 млн тонн перевалки. Это нам по силам, - сказал вице-премьер ДНР.

Дмитрий Бердников добавил, что сейчас прорабатывается схема восстановления объектов. Также в морском порту Мариуполя работает всего 216 человек. Однако по штату положено 445 сотрудников.

Напомним, ранее вице-премьер ДНР во время телеграм-эфира сообщил, что около половины котельных подготовлены к отопительному сезону 2023–2024 годов. Также из 142 тепловых пунктов 77 приведены в готовность.

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