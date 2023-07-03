ВСУ за час выпустили по Донецку 27 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 16:00 выпустили по столице ДНР 27 снарядов из натовской артиллерии. Под огонь украинских боевиков попали Киевский и Петровский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Также в 16:20 украинские боевики выпустили еще пять снарядов из натовской артиллерии, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что за час из района населенного пункта Ильинка вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району 17 снарядов из артиллерии.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины выпустили 20 снарядов из натовской артиллерии по Донецку и Макеевке. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались три района этих двух населенных пунктов.

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