СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов из артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 20 снарядов из натовской артиллерии по Донецку и Макеевке. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались три района этих двух населенных пунктов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- 15:00 – населенный пункт Ласточкино - город Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что около 15:25 из района населенного пункта Нетайлово украинские боевики обстреляли Кировский район, выпустив шесть снарядов из натовской артиллерии. Затем около 15:40 ВФУ продолжили обстрел Кировского и Куйбышевского района, выпустив восемь снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что украинские боевики обстреляли пассажирский автобус «Волноваха — Донецк» в поселке городского типа Еленовка. В результате обстрела погиб один мирный житель.

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