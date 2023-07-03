ВСУ обстреляли автобус в Еленовке, погиб мирный житель

Анкетные данные погибшего устанавливаются Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус «Волноваха — Донецк» в поселке городского типа Еленовка. В результате обстрела погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Во время обстрела пгт Еленовка вражеский снаряд попал в автобус «Волноваха – Донецк». Погиб пассажир, анкетные данные уточняются, — написал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее украинские боевики выпустили по Еленовке 14 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в Елизаветовке.

Также в результате обстрела в поселке перебита линия электропередачи, обесточено несколько улиц. Также повреждены кровля и остекление и в частных жилых домах на улице Садовой. Аварийно-восстановительные работы начнутся как только позволит обстановка.

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