ВСУ за сутки ранили двух мирных жителей в Горловке

Украинские боевики продолжают открывать огонь по мирным кварталам Республики Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, включая Горловку, Донецк и Макеевку. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Об этом рассказали в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 4 жилых домостроения в Никитовском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры. За истекшие сутки Представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 23 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм. Всего ВСУ выпустили по Республике 328 боеприпасов.

Напомним, что ранее военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили обстрел ВСУ Донецка 1 июня из РСЗО «Град».

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