СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 ракет из РСЗО по Еленовке за десять минут

Боевики продолжают обстреливать мирные города ДНР (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Еленовка в ДНР из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено 14 ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Около 10:00 зафиксирован обстрел Еленовки с позиций украинских боевиков в Елизаветовке. По городу было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в СЦКК.
Спустя 10 минут город вновь подвергся массированной атаке. Украинские боевики выпустили по населенному пункту 12 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВСУ в Елизаветовке.
С начала суток ВСУ уже наносили удар по городу. Около 07:50 по населенному пункту было выпущено семь артиллерийских снарядов калибром 152 мм.
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