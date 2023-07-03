СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 ракет из РСЗО по Еленовке за десять минут

Боевики продолжают обстреливать мирные города ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Еленовка в ДНР из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено 14 ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:00 зафиксирован обстрел Еленовки с позиций украинских боевиков в Елизаветовке. По городу было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в СЦКК.

Спустя 10 минут город вновь подвергся массированной атаке. Украинские боевики выпустили по населенному пункту 12 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВСУ в Елизаветовке.

С начала суток ВСУ уже наносили удар по городу. Около 07:50 по населенному пункту было выпущено семь артиллерийских снарядов калибром 152 мм.

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