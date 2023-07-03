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НовостиПолитика3 июля 2023 7:43

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 ракет из РСЗО по Еленовке за десять минут

Обстрелы мирных городов Республики продолжаются
Виктория ПОДАРОВА
Боевики продолжают обстреливать мирные города ДНР (архивное фото)

Боевики продолжают обстреливать мирные города ДНР (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Еленовка в ДНР из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено 14 ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:00 зафиксирован обстрел Еленовки с позиций украинских боевиков в Елизаветовке. По городу было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в СЦКК.

Спустя 10 минут город вновь подвергся массированной атаке. Украинские боевики выпустили по населенному пункту 12 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВСУ в Елизаветовке.

С начала суток ВСУ уже наносили удар по городу. Около 07:50 по населенному пункту было выпущено семь артиллерийских снарядов калибром 152 мм.

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