СЦКК ДНР: 3 июля при обстреле Еленовки ВСУ использовали РСЗО «Град»

Последствия обстрела ВСУ. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили, что обстрел населенного пункта Еленовка со стороны ВСУ 3 июля был из реактивной системы залпового огня «Град».

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе села Константиновка, из РСЗО БМ-21 «Град». Зона ответственности 72-й отдельной механизированной бригады (командир - полковник Вдовиченко Александр Петрович) и 501-го отдельного батальона морской пехоты (командир - подполковник Баранченко Сергей Юрьевич), - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в результате обстрела ВСУ погиб пассажир автобуса «Волноваха-Донецк» - мужчина 1999 г.р. Также были зафиксированы повреждения по пяти адресам на улице Садовая,32, 52 и улице Шевченко, 56, 58, 59.

Кроме того, были обесточены 24 трансформаторных подстанции, школа, детский сад, без энергоснабжения 1117 абонентов Еленовки.

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