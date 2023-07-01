К замене лифтов в Мариуполе планируют привлечь специалистов из Крыма и Башкирии

В городе произведут замену лифтов, отработавших свой срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

К процессу замены лифтов в Мариуполе хотят привлечь монтажные организации из разных областей России и Республики Крым. Кроме того, в работах задействуют башкирских специалистов. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун.

- К замене лифтов планируется привлекать монтажные организации из Московской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Башкирии, - заявил он в ходе недавнего прямого эфира с жителями города.

Напомним, в Мариуполе началась масштабная замена лифтов. Учитывая, что техническое состояние большинства подъемных механизмов не может гарантировать их безопасность и надежность во время использования, городские власти решили провести экспертную проверку работы лифтов. Техническое обслуживание, а также ремонт лифтового оборудования и систем диспетчерского контроля осуществляет организация из Санкт-Петербурга. Всего на балансе города числятся 1553 лифта.

Сообщается также, что замену лифтов, отработавших свой срок, а сейчас таких в Мариуполе насчитывается 1207 единиц, произведут до 15 февраля 2025 года.

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