В Мариуполе рассказали, почему лифты работают по графику

На данный момент обслуживание лифтов производится ежедневно с 9.00 до 18.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Мариуполя рассказали, почему лифты работают по графику. Пояснения предоставили в администрации города.

Там рассказали, что обслуживание лифтов производится ежедневно с 9.00 до 18.00. Запуск подъемных механизмов будет проходить по мере выполнения ремонтно-восстановительных работ и приведения их в соответствие со всеми нормами безопасности.

Для этого необходимо выполнить дополнительные организационные и технические мероприятия - такие как страхование лифтов, обеспечение требований противопожарной безопасности, постоянной работы диспетчеров и т.д.

- Сейчас решается вопрос о круглосуточном режиме работы лифтового парка, - заявили в мэрии.

Сообщается также, что замену лифтов, отработавших свой срок, а сейчас таких в городе насчитывается 1207 единиц, произведут до 15 февраля 2025 года.

Напомним, что в Мариуполе проверят безопасность лифтов. Техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования и систем диспетчерского контроля осуществляет организация из Санкт-Петербурга.

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