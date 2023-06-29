В Мариуполе проверят безопасность лифтов

Специалисты проконтролируют исправность подъемных механизмов Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе проводят экспертную проверку работы лифтов. На данный момент 24 подъемных механизма уже заменены и запущены в работу, еще 14 нуждаются в полной замене. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что всего на балансе города числятся 1553 лифта.

- На данный момент в Мариуполе уже осуществлена замена и пуск в эксплуатацию 24 лифтов. В ходе экспертного обследования требованиям безопасности выданы заключения в отношении 443 лифтов и лифтовых шахт. Из них согласно результатам тестирования 14 лифтов подлежат полной замене, - рассказали в мэрии.

Уточняется, что первоочередное внимание специалисты уделяют восстановлению поврежденного оборудования.

- Техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования и систем диспетчерского контроля осуществляет организация из Санкт-Петербурга, - заявили в администрации.

В мэрии также добавили, что к замене лифтов планируют привлечь монтажные организации из Московской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также Крыма и Башкортостана.

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