ВСУ за час выпустили 20 снарядов из артиллерии по Горловке и Донецку

ВСУ за час выпустили 20 снарядов из артиллерии по территории ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 12:00 выпустили по населенным пунктам ДНР 20 снарядов из артиллерии. Под огонь украинских боевиков попали Горловка и Донецк. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:05 – населенный пункт Дзержинск – город Горловка (Никитовский район), выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что около 12:20 украинские боевики вновь открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра.

Кроме того, в 13:05 со стороны населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка ВФУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины выпустили десять снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке.

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