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НовостиПолитика30 июня 2023 11:02

ВСУ за час выпустили 20 снарядов из артиллерии по Горловке и Донецку

Под прицельным огнем украинских боевиков оказались три района этих двух населенных пунктов
Владислав ГУЩИН
ВСУ за час выпустили 20 снарядов из артиллерии по территории ДНР (архивное фото)

ВСУ за час выпустили 20 снарядов из артиллерии по территории ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 12:00 выпустили по населенным пунктам ДНР 20 снарядов из артиллерии. Под огонь украинских боевиков попали Горловка и Донецк. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:05 – населенный пункт Дзержинск – город Горловка (Никитовский район), выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что около 12:20 украинские боевики вновь открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра.

Кроме того, в 13:05 со стороны населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка ВФУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины выпустили десять снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке.

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