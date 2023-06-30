Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до шести человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате удара вооруженных формирований Украины ракетами из реактивной системы залпового огня по Ясиноватой число раненых мирных жителей увеличилось до шести человек. Разрушения получили дома, администрация города и больница. В Городе фиксируют многочисленные пожары. Об этом сообщил глава города Дмитрий Шевченко.

- Еще один трагический день в истории города. В результате обстрела, по предварительным данным, ранения получили шесть человек. Молимся за здоровье раненных. Разрушения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города, больница. В городе множественные пожары, - написал в своем телеграм-канале мэр города.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили по городу Ясиноватая десять ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели огонь из района населенного пункта Ласточкино. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.

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