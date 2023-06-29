Денис Пушилин: Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, преимущественно базируются в Краматорске

Денис Пушилин заявил, что наемники базируются в Краматорске. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии, преимущественно базируются в Краматорске. По его словам, украинская сторона сделала этот город приспособленным для базирования «солдат удачи».

- Нашими подразделениями фиксируется наличие наемников. И то, что они сейчас базируются преимущественно в Краматорске, тоже очевидно, ввиду того, что это один из городов, оставшихся в ДНР под контролем Украины, приспособленных инфраструктурно, - сказал Денис Пушилин.

Напомним, что ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о последствиях взятия российскими военными укрепрайона «Зверинец» у Марьинки. Он отметил, что взятие этого укрепрайона позволяет российским военным развивать наступление в направлении поселка Победа, которая позволит охватить Марьинку с южного направления.

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