Денис Пушилин рассказал о последствиях взятия российскими военными укрепрайона «Зверинец» у Марьинки

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24» заявил, что взятие укрепрайона «Зверинец» на Марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление.

- Это очень серьезный укрепрайон, за который противник держался на протяжении последних нескольких месяцев, в течение которых наши подразделения пытались занять данный укрепрайон. И сейчас это позволяет развивать дальнейшее наступление, как, например, в направлении поселка Победа, - сказал Пушилин.

По его словам, пока украинские силы занимали эту высоту, которая составляет 211 метров, российские войска не могли развивать освободительную операцию, сейчас же ситуация полностью поменялась. Денис Пушилин добавил, что наступление в сторону поселка Победы позволит охватить Марьинку с южного направления.

Напомним, 21 июня Денис Пушилин заявил, что на Марьинском направлении российские войска освободили укрепрайон «Зверинец». Врио Главы ДНР отметил, что укрепрайон полностью контролируется российскими подразделениями.

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