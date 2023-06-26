Денис Пушилин заявил, что ВСУ продолжают попытки прощупывать оборону по флангам Артемовска

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ продолжают попытки прощупать оборону по флангам Артемовска. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские войска продолжают попытки прощупывать оборону по флангам Артемовска. По его словам, все эти атаки противника были безуспешными.

- По флангам: противник регулярно пытается прощупывать наши позиции, но безуспешно и без каких-то серьезных ощутимых изменений. Наши подразделения абсолютно все удерживают и пытаются использовать ситуацию для того, чтобы улучшить свои позиции, - сказал Пушилин.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что на Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 430 человек личного состава, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил что молодежь Донбасса жила в режиме украинской пропаганды, но смогла разобраться

По его словам, адекватной молодежи в ДНР и ЛНР значительно больше (подробнее)