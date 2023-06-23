Денис Пушилин заявил что молодежь Донбасса жила в режиме украинской пропаганды, но смогла разобраться

Врио Главы ДНР заявил, что все больше молодежи разобрались в ситуации в Донбассе Фото: АГ ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече с молодежью Тореза заявил, что молодое поколение ДНР и ЛНР восемь лет жила в режиме жесткой украинской пропаганды.

- Адекватной молодежи, которая смогла разобраться, несравнимо больше, чем тех, кто живет старыми устоями и старыми установками, – сказал Пушилин

Глава ДНР добавил, что практически нереально быстро поломать техничную пропаганду, которую выстроил киевский режим. Он считает, что не нужно ничего выдумывать и говорить только правду. По словам Дениса Пушилина, украинская пропаганда рассчитана на краткосрочную дистанцию.

Напомним, что врио Главы ДНР Денис Пушилин провел рабочую встречу с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ генерал-лейтенантом Александром Куренковым.

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