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НовостиОбщество23 июня 2023 10:58

Власти ДНР обсуждают вопрос учреждения именной стипендии

Ее будут выдавать за достижения в научной, творческой и других сферах
Виктория ПОДАРОВА
Именную стипендию будут выплачивать одаренным студентам

Именную стипендию будут выплачивать одаренным студентам

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти Донецкой Народной Республики прорабатывают вопрос внедрения именной стипендии в регионе. Об этом в ходе прямой линии заявил исполняющий обязанности министра молодежной политики Кирилл Макаров.

— Прорабатывается вопрос учреждения именной стипендии для одаренной и талантливой молодежи Республики по различным направлениям: творческому, научному, спортивному, культурному и другим, — отметил глава министерства.

Напомним, что ранее в высшие учебные заведения Донецкой Народной Республики получили квоты на президентские и правительственные стипендии. Власти региона утвердило порядок отбора студентов на президентскую стипендию. Выплату в четыре тысячи рублей смогут получить студенты республиканских вузов, а также профессиональных образовательных организаций, которые обучаются очно по программам СПО. Эти программы должны соответствовать приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

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