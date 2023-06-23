Денис Пушилин совместно с руководителем МЧС России наградили сотрудников спасательного ведомства ДНР

Вручение высоких наград. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин провел рабочую встречу с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ генерал-лейтенантом Александром Куренковым. Также в ходе визита в одном из подразделений МЧС в Донецке Денис Пушилин и Александр Куренков вручили государственные и ведомственные награды сотрудникам спасательного ведомства.

Денис Пушилин отметил, что очень рад видеть Александра Куренкова в Донецкой Народной Республике.

- К большому счастью, мы теперь уже полноценный субъект Российской Федерации, и, конечно же, все приводится к должному виду и в рамках МЧС.

Вручение высоких наград. Фото: Администрация Главы ДНР

Сотрудники МЧС тогда Донецкой Народной Республики, которое было сформировано еще в 2014 году, весь этот период показывали высокие результаты. Я вам скажу честно, для меня как для главы региона это опорная точка, – пресс-служба цитирует лидера Республики.

Он напомнил, что именно на базе МЧС был создан Штаб по оказанию помощи жителям освобожденных территорий.

Вручение высоких наград. Фото: Администрация Главы ДНР

- У нас достаточно успешный опыт теперь есть работы на освобожденных территориях. После того как населенный пункт освобожден, начинается работа, связанная с разминированием. А это тоже МЧС. Дальше выстраиваются все коммунальные службы – это водоснабжение, это энергетика и прочее. И это должно быть все скоординировано.

Именно так выстраивалась работа и по Мариуполю, и по Волновахе. Именно так сейчас выстраивается работа по освобожденному уже Артемовску, но с определенными затяжками по времени, потому что противнику не хотелось бы, чтобы этот город был восстановлен быстро, и они стараются хаотичными обстрелами затормозить эту работу. Там необходимо провести обследование, разминировать практически каждый сантиметр, потому что очень много с учетом интенсивности боев неразорвавшихся снарядов, помимо этого и ловушки, которые оставил противник. Это тоже работа, которая будет лежать на сотрудниках МЧС. Конечно же, это и разбор завалов и прочее. Я уверен, что они с этим справятся, – заявил глава региона.

Вручение высоких наград. Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушилин поблагодарил руководителя спасательного ведомства России за поддержку и понимание «непростых ситуаций, в которых мы оказываемся в связи с переходным периодом».

Александр Куренков отметил, что всегда чувствует гордость и радость за такие теплые слова в адрес всех сотрудников МЧС.

Вручение высоких наград. Фото: Администрация Главы ДНР

- В рамках того что они опора и для Вас, и для налаживания мирной жизни, очень приятно, и с гордостью хочу подтвердить Ваши слова, что горжусь нашими сотрудниками. Все всё понимают, и лишнего объяснять не нужно, задачи выполняют на пять с плюсом, рискуя собственной жизнью, невзирая на ценность своей жизни, спасают другие. Молодцы. Я хочу поблагодарить сейчас при Вас всех сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики за проделанную работу и за ту честность, которую они проявляют во взаимоотношениях. Глубину их работы я и приехал подчеркнуть, и даже, может быть, для перенимания определенного опыта. Он грандиозный. Под таким психологическим, огневым напором находятся не многие на сегодняшний день. Поэтому опыт большой, и хотелось бы в него вникнуть, – отметил министр.

По завершении встречи и обсуждения рабочих вопросов Денис Пушилин и Александр Куренков вручили высокие награды сотрудникам МЧС Республики.

Всего 20 спасателей получили медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», нагрудный знак МЧС России «За заслуги» и медаль «За храбрость» IV степени.

Вручение высоких наград. Фото: Администрация Главы ДНР

- Вы настоящие герои, настоящие в подходе к жителям Донецкой Народной Республики. С учетом обстоятельств у вас задачи гораздо шире, и по другим регионам вы тоже включаетесь, тоже помогаете.

За все эти годы, начиная с 2014-го, мы абсолютно осознаем, то вы опорная точка. Вы первые в местах обстрелов, вы первые на чрезвычайных ситуациях, вы первые на разминировании. К сожалению, как мы видим, не всегда получается сохранить и свое здоровье, и свою жизнь. Тем не менее вы в строю. За это вам огромное человеческое спасибо от всех жителей Донецкой Народной Республики. И как сказал Александр Вячеславович, мы действительно вами гордимся. Всех поздравляю с заслуженными наградами! – обратился Денис Пушилин к личному составу МЧС.

Вручение высоких наград. Фото: Администрация Главы ДНР

Пиротехник капитан Александр Качамин, награжденный медалью «За храбрость», получил тяжелое ранение во время разминирования территории под Еленовкой. Но несмотря на полученные тяжелые травмы, остается работать в МЧС и будет обучать новое поколение спасателей.

- Мы просто исполняем свои обязанности, оказываем помощь населению, разминируем территории после обстрелов. Выполняем свою повседневную работу, – сказал Александр Качамин журналистам.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР получила расширенные возможности для защиты прав и свобод граждан

В Республике приняли новый закон об Уполномоченном по правам человека (подробнее)