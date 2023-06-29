Денис Пушилин и Сергей Кириенко проверили ход реконструкции протезно-ортопедического центра в Донецке

Ремонт протезно-ортопедического центра планируют завершить к ноябрю. Фото: ТГ/Пушилин

Денис Пушилин и Сергей Кириенко проверили ход реконструкции Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра. Сдача объекта и начало его работы намечены на ноябрь 2023 года. Об этом сообщает Администрация Главы Донецкой Народной Республики.

- Посетили Республиканский протезно-ортопедический центр, в котором по поручению президента идет масштабная реконструкция. Сдача объекта и начало его работы намечены уже на ноябрь этого года, - отмечают в ведомстве.

Кроме того, сейчас параллельно готовятся кадры, для набранного персонала будет проводиться обучение.

Напомним, что в Донецком республиканском протезно-ортопедическом центре после модернизации увеличится количество койко-мест. Число работающего здесь персонала также возрастет. На его реконструкцию и модернизацию из Резервного фонда Президента России Владимира Путина был выделен миллиард рублей.

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