Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр после модернизации будет рассчитан на 60 койко-мест

Центр будет принимать пациентов не только из ДНР, но и других регионов России. Фото: ТГ/Пушилин
В Донецком республиканском протезно-ортопедическом центре после модернизации увеличится количество койко-мест. Число работающего здесь персонала также возрастет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который посетил объект вместе с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
По словам главы региона, на ремонт центра были выделены средства из Резервного фонда Президента России. Сейчас там ведутся комплексные строительные работы, в которых заняты 100 человек. Ремонт планируют завершить к 15 ноября, однако сами строители обещают сделать его раньше.
Тем более, что Марат Хуснуллин поставил перед ними ключевую задачу - успеть закрыть тепловой контур и все отремонтировать к началу отопительного сезона.
Как рассказала директор центра Ирина Шуплецова, после модернизации учреждения количество койко-мест в нем увеличится до 60, также будет работать в два раза больше специалистов.
В будущем центр будет обеспечивать услугами четыре новых региона России.
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