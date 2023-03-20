Протезно-ортопедический центр в Донецке начнет выпускать бионические протезы уже в этом году

Так сейчас выглядит Донецкий протезно-ортопедический центр. Фото: Телеграм-канал Дениса Пушилина

В Донецке протезно-ортопедический центр превращают в современное медучреждение. На его реконструкцию и модернизацию из Резервного фонда Президента России Владимира Путина был выделен миллиард рублей.

- К зиме в республиканском протезно-ортопедическом центре появятся современные 3D-линии, а также оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации, - сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

На базе центра создадут отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитанное на шестьдесят мест.

- Планируется, что наш обновленный протезно-ортопедический центр сможет оказывать помощь пациентам не только из ДНР, но и соседних регионов, - отметил руководитель Республики.

О начале реконструкции протезно-ортопедического центра Денис Пушилин узнал вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко у директора учреждения Ирины Щуплецовой. Фото: Телеграм-канал Дениса Пушилина

Производство бионических протезов крайне необходимо в нынешних реалиях. Многие из-за украинской агрессии нуждаются в них. Бионические протезы позволяют людям, оставшимся без ноги или руки, жить полноценной жизнью.

Директор центра Ирина Щуплецова во время встречи с Денисом Пушилиным и первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко рассказала, что она договорилась отправлять персонал на обучение в ведущие центры травматологии и ортопедии России. В первую очередь, это касается реабилитологов.

По словам Пушилина, в будущем к работе в центре будут привлекаться в том числе студенты Донецкого медуниверситета. Они смогут проходить в нем практику и полноценно работать.

СПРАВКА «КП»

Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр входит в структуру системы соцзащиты ДНР. Он был основан в 1945 году. Это единственное предприятие в Республике, которое специализируется на производстве индивидуальных технических средств реабилитации.

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