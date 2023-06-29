В Макеевке до конца года отремонтируют более 7 км сетей водоснабжения и свыше 6 км сетей водоотведения

Специалисты ремонтируют систему водоснабжения в границах самого крупного в городе микрорайона «Зеленый». Фото: Минстрой ДНР

Югра продолжает восстанавливать объекты в подшефной Макеевке. Сейчас специалисты региона-куратора ведут замену напорного и самотечного коллекторов системы водоотведения, а также ремонтируют систему водоснабжения в границах самого крупного в городе микрорайона «Зеленый». Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- До конца года силами югорчан в Макеевке отремонтируют более 7 км сетей водоснабжения и свыше 6 км сетей водоотведения, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Центрально-городском и Горняцком районах Макеевки в ДНР усовершенствовали работу восьми котельных. Для их подпитки были обустроены скважины, что предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве со Свердловской областью. Всего в Макеевке планируют выкопать 22 скважины для котельных. Как пояснили в мэрии, это необходимо для того, чтобы коммунальщики города могли наполнять систему теплоснабжения даже в условиях отсутствия централизованного водоснабжения.

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