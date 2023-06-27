Свердловская область обустроила скважины для котельных в Макеевке

Специалисты начали обустройство скважины для подпитки котельной в Червоногвардейском районе. Фото: Администрация города Макеевки

В Центрально-городском и Горняцком районах Макеевки в ДНР усовершенствовали работу восьми котельных. Для их подпитки были обустроены скважины, что предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве со Свердловской областью. Об этом сообщили в администрации города.

Там пояснили, что всего в Макеевке планируют выкопать 22 скважины для котельных.

- Это нужно для того, чтобы коммунальщики города могли наполнять систему теплоснабжения даже в условиях отсутствия централизованного водоснабжения, - пояснили в мэрии.

Сообщается, что на данный момент водоснабжение обеспечили для водонагревателей на улицах Менделеева, Раздольной, Холмогоровской, Сусанина, Аксакова и других. Специалисты приступили к обустройству скважины для подпитки котельной в Червоногвардейском районе. В работах задействованы шесть человек и две единицы спецтехники.

Напомним, ранее сообщалось, что Свердловская область отремонтировала восемь котельных в Макеевке. В подшефном городе будут также обустроены скважины.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Макеевке за полгода отремонтировали почти 80 тысяч квадратных метров автодорог

Свердловская область завершила запланированное на этот год восстановление дорог в городе (подробнее)