Свердловская область отремонтировала восемь котельных в Макеевке

Всего в этом году регион-куратор запланировал отремонтировать в Макеевке 22 котельных. Фото: Минстрой ДНР

Свердловская область приступила к ремонту котельных в подшефной Макеевке. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

Там уточнили, что регион-куратор запланировал в этом году отремонтировать в городе 22 котельных и обустроить скважины.

- На данный момент ремонтные работы выполнены в восьми котельных, - заявили в мэрии.

Сообщается также, что Свердловская область занялась ремонтом двух многофункциональных центров по проспекту Генерала Данилова и улице Гаврилова. Кроме того, в этом году свердловчане приведут в порядок еще два МФЦ по улицам Металлургической и Малиновского в Макеевке.

Напомним, ранее сообщалось, что регион-шеф Свердловская область завершила запланированное на этот год восстановление дорог в Макеевке. Всего отремонтированы почти 80 тысяч квадратных метров автодорог. Ямочные ремонты проведены на участках дорог по улицам Донецкой, Дорожной и Кирова. Также капитальный ремонт прошел на улицах Кирова, Свердлова, Антропова, Победы и Репина. Сейчас специалисты из Свердловской области занимаются ремонтом социальных объектов и котельных в городе.

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