В Макеевке за полгода отремонтировали почти 80 тысяч квадратных метров автодорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

При содействии Свердловской области в этом году почти 80 тысяч квадратных метров автодорог отремонтировано в Макеевке. Об этом ДАН сообщили в администрации города.

- Регион-шеф Свердловская область завершила запланированное на этот год восстановление дорог в Макеевке. Всего отремонтировано почти 78,9 тыс. кв. метров дорог, - отмечают в мэрии.

В администрации добавили, что ямочные ремонты прошли на участках дорог по улицам Донецкой, Дорожной и Кирова. Также капитальный ремонт провели на улицах Кирова, Свердлова, Антропова, Победы и Репина. Сейчас специалисты из Свердловской области занимаются ремонтом социальных объектов и котельных.

Напомним, что регионы-шефы России помогут восстановить порядка 203,16 километров дорог в 18 населенных пунктах и районах Донецкой Народной Республики. Ремонт проведут в ходе реализации специального инфраструктурного проекта. Работы уже начались в Донецке, Дебальцево, Макеевке, Мариуполе и других городах региона.

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