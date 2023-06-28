ПСБ установил около 600 банкоматов в 30 населенных пунктах ДНР

Промсвязьбанк уже установил около 600 банкоматов в ДНР. Фото: пресс-служба ПСБ

«Промсвязьбанк» уже установил около 600 банкоматов в 30 населенных пунктах в Донецкой Народной Республики. За месяц в регионе появилось более 70 новых устройств. Об этом сообщает телеграм-канал официального сайта ДНР.

- Банкоматы расположены в 30 городах и населенных пунктах Республики, как в офисах банка, так и на предприятиях, в магазинах, торговых центрах, госучреждениях, гостиницах. Более 150 устройств расположено в местах с круглосуточным доступом, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что жителям ДНР стали доступны кредитные карты от «Промсвязьбанка». Финансовая организация запустила в регионе выдачу кредитных карт «100+» с беспроцентным периодом до 101 дня. Выпуск и обслуживание карты будут бесплатными.

Кроме того, банк ПСБ расширил возможности снятия наличных с банковских карт для населения ДНР. Теперь получить денежные средства можно не только в банкоматах, но и в торговых точках.

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