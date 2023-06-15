ДНР, ПСБ и Минстрой РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Три стороны договорились о совместном развитии экономики региона. Фото: Минстрой РФ

ДНР, «Промсвязьбанк» и Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства России заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня. Стороны планируют создавать инфраструктуру и объекты промышленности, развивать сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

— ПСБ уже рассматриваются первые «пилотные» проекты по строительству жилья на территории ДНР с реализацией мер государственной поддержки. Прогнозируемый объем ввода в эксплуатацию по ним до 2030 года составит до 570 тыс. м², а совокупный объем затрат на строительство и ввод жилья может составить до 45 млрд рублей, — отметили в Минстрое.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что для увеличения ввода жилья и улучшения жилищных условий граждан Минстрой России разработал проект отдельной отраслевой программы развития жилищного строительства в новых регионах.

Соглашение позволит развивать социально-экономическую сферу региона.

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