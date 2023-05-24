ПСБ начал выдавать кредитные карты жителям ДНР

Оформить кредитную карту можно в любом отделении банка. Фото: пресс-служба ПСБ

Жителям Донецкой Народной Республики стали доступны кредитные карты от «Промсвязьбанка». Финансовая организация запустила в регионе выдачу кредитных карт «100+» с беспроцентным периодом до 101 дня. Выпуск и обслуживание карты будут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— Теперь у жителей республик появился многофункциональный платежный инструмент, позволяющий бесплатно пользоваться кредитными средствами банка, — подчеркнули в организации.

В пресс-службе добавили, что минимальный лимит по карте составит 10 тысяч рублей. Оформить кредитную карту можно в любом отделение банка в регионе.

Напомним, что ранее ПСБ запустил в ДНР услугу выдачи наличных на кассах торговых точек. Выдача средств происходит одновременно с совершением покупки: клиент получает деньги, а выданная сумма зачисляется владельцу точки без комиссий. Пока такая возможность появилась только в кассах крупнейшей сети заправочных станций в регионе, но ее планируют распространить и на другие торговые сети.

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