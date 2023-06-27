Восемь участников из ДНР прошли в полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

Восемь участников из Донецкой Народной Республики прошли в полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Восемь участников из Донецкой Народной Республики прошли в полуфинал III Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Об этом сообщает Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Конкуренция была более чем серьезная. Из 12 тысяч зарегистрированных участников в полуфинал прошли только 300. Представляете, 40 человек на место, - пишет Председатель Правительства ДНР в своем телеграм-канале.

Евгений Солнцев добавил, что провидения такого конкурса очень своевременно и актуально. По его словам, Республике нужны профессионалы, открытые для новых проектов и свершений.

- Часть очных полуфинальных мероприятий пройдет у нас, в Республике. Постараемся провести их на должном уровне, - отметил Солнцев.

Напомним, что воспитанники мариупольской спортивной школы «Геликон» и СДЮСШОР по видам единоборств стали призерами соревнований в Анапе. Они завоевали серебряную и бронзовые медали.

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