Мариупольские борцы стали призерами соревнований в Анапе

Мариупольские спортсмены завоевали серебряную и бронзовые медали. Фото: Администрация Мариуполя

Воспитанники мариупольской спортивной школы «Геликон» и СДЮСШОР по видам единоборств стали призерами соревнований в Анапе. Они завоевали серебряную и бронзовые медали. Об этом сообщает администрация Мариуполя.

- Наши ребята достойно выступили на турнире. Так, Федор Бухало завоевал серебро в весовой категории 92 килограмма. А Ярослав Дунаев и Александр Носов стали бронзовыми призерами соревнований в весовых категориях 41 и 110 килограмм, соответственно, - отмечают в администрации.

В этих соревнованиях принимали участия спортсмены из Армении, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Чечено-Ингушетии, Осетии, Калмыкии, Ростовской области, Краснодарского края, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Напомним, что в Мариуполе наградили победителей первого тура народного общереспубликанского творческого конкурса «Молодая Республика». Мэр города Олег Моргун уточнил, что на первый тур конкурса мариупольцы подали 113 заявок.

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