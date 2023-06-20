В Мариуполе наградили победителей I тура общереспубликанского творческого конкурса

Отличившимся горожанам были вручены девять дипломов победителей и один диплом зрительских симпатий. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе наградили победителей первого тура народного общереспубликанского творческого конкурса «Молодая Республика». Депутаты Народного Совета ДНР Александр Грищенко и Виктор Ищенко вместе с управляющим делами городской администрацией Натальей Сотниковой вручили девять дипломов победителей и один диплом зрительских симпатий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что на первый тур конкурса мариупольцы подали 113 заявок.

- Участие принимали индивидуальные лица и творческие коллективы, - пояснил Моргун.

Сообщается также, что участники соревновались в шести номинациях - от умения рисовать до исполнения песен и декламации стихов.

- При всем разнообразии их объединяет одно: мариупольцы видят нашу молодую Республику процветающей, мирной и счастливой. Уверен, так и будет! - отметил мэр.

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