Более четырех тысяч спортсменов из ДНР прошли подготовку в России. Фото: Минспорта ДНР

Свыше четырех тысяч спортсменов и тренеров из ДНР были отправлены на учебно-тренировочные сборы в России с начала спецоперации. Об этом ДАН рассказал исполняющий обязанности министра спорта и туризма Республики Юрий Мартынов. По его словам, сейчас еще 264 спортсменов и тренеров продолжают свою подготовку на территории РФ.

- С начала проведения СВО нами совместно с Министерством спорта РФ, высшими должностными лицами субъектов России, различными организациями были направлены на учебно-тренировочные сборы более 4000 спортсменов и тренеров, - отметил Мартынов.

Напомним, ранее Юрий Мартынов заявил, что специалисты из Москвы до конца года помогут разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту стадиона «Донбасс Арена» в Донецке. Из-за боевых действий спорткомплекс получил множественные повреждения и нуждается в ремонте.

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