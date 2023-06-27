Москва поможет разработать проектно-сметную документацию по ремонту «Донбасс Арены» в Донецке

Спорткомплекс неоднократно попадал под обстрелы ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Специалисты из Москвы до конца года помогут разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту стадиона «Донбасс Арена» в Донецке. Об этом сообщил ДАН исполняющий обязанности министра спорта и туризма Донецкой Народной Республики Юрий Мартынов.

Он отметил, что в результате боевых действий спорткомплекс получил множественные повреждения и нуждается в ремонте. В 2023 году за счет средств города Москвы планируется разработать необходимую для этого проектно-сметную документацию, после чего будет решаться вопрос об источниках финансирования ремонта, его сроках и выполнении.

По словам Мартынова, «Донбасс Арена» как универсальный культурный и деловой центр региона идеально подходит для проведения различного рода мероприятий. Но на сегодняшний день говорить об их запуске преждевременно.

- Масштаб и формат проведения данных мероприятий будет планироваться только после полного восстановления спортивного комплекса «Донбасс Арена», - подчеркнул он.

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