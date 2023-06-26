ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 13 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Так, около 15:50 украинские боевики выпустили по двум районам Донецка семь снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 15:50 зафиксирован обстрел г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. Украинские боевики окрыли огонь со своих позиций, расположенных в Уманское, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в 16:00 украинские боевики повторно обстреляли Куйбышевский район города, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили 40 снарядов натовского калибра по Донецку с 04:30 утра. Под обстрелом оказались Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города.

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