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НовостиПолитика26 июня 2023 14:00

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 13 снарядов из артиллерии

Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Киевский районы
Владислав ГУЩИН
ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 13 снарядов из артиллерии (архивное фото)

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 13 снарядов из артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Так, около 15:50 украинские боевики выпустили по двум районам Донецка семь снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 15:50 зафиксирован обстрел г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. Украинские боевики окрыли огонь со своих позиций, расположенных в Уманское, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в 16:00 украинские боевики повторно обстреляли Куйбышевский район города, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили 40 снарядов натовского калибра по Донецку с 04:30 утра. Под обстрелом оказались Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города.

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