Украинские войска выпустили 40 снарядов натовского калибра по Донецку

Удары вражеской артиллерии в городе фиксируют с 04:30 утра Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска возобновили обстрелы Донецка. Удары вражеской артиллерии в городе фиксируют с 04:30 утра. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что менее чем за три часа ВСУ выпустили по Донецку 40 снарядов натовского образца калибра 155 мм. Под обстрелами находятся Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города.

Напомним, что за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух и ранении 5 гражданских лиц в Киевском районе Донецка. Среди погибших был 18-летний парень, он скончался на улице Тренева. Сообщалось также, что во время дневного обстрела этого же района на улице Океанской пострадала пожилая женщина 1956 года рождения. Впоследствии стало известно, что от полученных ранений она скончалась.

В Киевском районе Донецка обстрелами повреждены бизнес-центр «Акула», ЗАГС, школа № 47 и близлежащие дома.

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