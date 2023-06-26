«Почта Донбасса» 27 июня откроет новое отделение в Мариуполе

«Почта Донбасса» откроет новое отделение в Мариуполе
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ
Государственное унитарное предприятие «Почта Донбасса» 27 июня откроет новое отделение почтовой связи в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
- ОПС Мариуполь 41 будет функционировать по адресу: 287541, город Мариуполь, улица Азовстальская, дом 57, - отмечают в госпредприятии.
Там добавили, что режим работы отделения будет с понедельника по субботу с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, выходной — воскресенье. Также новое отделение станет пятнадцатым в городе и триста тринадцатым в Донецкой Народной Республике.
Напомним, что «Почта Донбасса» провела более сотни денежных переводов между ДНР и другими регионами России. Сейчас минимальная сумма перевода составляет один рубль, а максимальная - 500 тысяч рублей. Комиссия за услугу начисляется от 60 рублей в зависимости от суммы и типа денежного перевода.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В День России «Почта Донбасса» выпустила виньетки и конверты, посвященные краю угля и металла
Также предприятие предоставило художественную почтовую марку, посвященную ДНР из серии «Регионы» (подробнее)