«Почта Донбасса» 27 июня откроет новое отделение в Мариуполе

«Почта Донбасса» откроет новое отделение в Мариуполе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Государственное унитарное предприятие «Почта Донбасса» 27 июня откроет новое отделение почтовой связи в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- ОПС Мариуполь 41 будет функционировать по адресу: 287541, город Мариуполь, улица Азовстальская, дом 57, - отмечают в госпредприятии.

Там добавили, что режим работы отделения будет с понедельника по субботу с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, выходной — воскресенье. Также новое отделение станет пятнадцатым в городе и триста тринадцатым в Донецкой Народной Республике.

Напомним, что «Почта Донбасса» провела более сотни денежных переводов между ДНР и другими регионами России. Сейчас минимальная сумма перевода составляет один рубль, а максимальная - 500 тысяч рублей. Комиссия за услугу начисляется от 60 рублей в зависимости от суммы и типа денежного перевода.

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