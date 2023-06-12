В День России «Почта Донбасса» выпустила виньетки и конверты, посвященные краю угля и металла

В День России предприятие выпустило новую филателистическую и сувенирную продукцию Фото: ТГ/ Почта Донбасса

Государственное унитарное предприятие «Почта Донбасса» в День России представила виньетки и конверты, посвященные краю угля и металла, а также художественную почтовую марку, посвященную Донецкой Народной Республике из серии «Регионы». Об этом сообщает предприятие в своем телеграм-канале.

- В основе выпуска — памятные места «края угля и металла», знакомые каждому из нас: Мемориальный комплекс «Саур-Могила», Спасо-Преображенский кафедральный собор, Памятник «Твоим освободителям, Донбасс», Памятный знак сталевару, расположенный в Енакиево, Мемориал подвигу шахтеров Макеевки, Памятник «Слава шахтерскому труду», - отмечают на предприятии.

Также посетители магазина «Филателия» 12 июня смогут самостоятельно ввести в обращение новый знак почтовой оплаты — поставить оттиск штемпеля первого дня на новую марку.

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