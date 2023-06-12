Пушилин: «Быть частью великой страны - это счастье и гордость»

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Сегодня жители Донбасса испытывают особые чувства - впервые они отмечают День России в составе великой страны. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который поздравил соотечественников с праздником.

- Быть частью великой страны, принадлежать к ней - это честь, счастье и гордость. И мы обязаны сделать все возможное, чтобы наша Россия становилась сильнее и благополучнее, - отметил он.

По словам Пушилина, любовь к России, верность стране - «это наш духовный огонь». Глава региона подчеркнул, что он горит в каждом, кто защищает страну на фронте и трудится в тылу, кто готов жертвовать всем ради интересов Родины.

- Искра этой силы разгорелась в Донбассе в 2014 году, когда мы встали на путь защиты этого великого наследия, исполнения нашего исторического предназначения, - подчеркнул лидер ДНР.

Пушилин добавил, что каждый, кто любит Россию, сегодня чествует свою страну. В этот день миллионы людей объединяют самые светлые чувства - гордость за Родину, за подвиги и достижения предков, желание заботиться о настоящем и будущем Отечества.

- Мы дорожим этим чувством безбрежного единства. Оно окрыляет нас и удесятеряет наши силы, - заявил он.

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