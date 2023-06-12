ГУП «Почта Донбасса» провела более сотни денежных переводов между ДНР и другими регионами России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Государственное унитарное предприятие «Почта Донбасса» провела более сотни денежных переводов между ДНР и другими регионами России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Почты Донбасса» Евгений Гришунов.

- Мы запустили переводы в другие регионы. Мы только недавно запустили услугу, а уже количество зашло за сотню, - сказал гендиректор.

Ранее в пресс-службе ГУП «Почта Донбасса» сообщали, что с 29 мая жители Донецкой Народной Республики смогут осуществлять денежные переводы во все регионы России через отделения почты. Сейчас минимальная сумма перевода составляет один рубль, а максимальная - 500 тысяч рублей. Комиссия за услугу начисляется от 60 рублей в зависимости от суммы и типа денежного перевода.

- В скором времени у нас появится наложенный платеж с Российской Федерацией. То есть можно будет заказывать посылку, а оплачивать ее у нас. Мы уже на финишной прямой по реализации этой услуги, - сказал Гришунов.

Напомним, что в День России «Почта Донбасса» выпустила виньетки и конверты, посвященные краю угля и металла. Также предприятие предоставило художественную почтовую марку, посвященную ДНР из серии «Регионы».

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