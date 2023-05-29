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НовостиОбщество29 мая 2023 11:33

«Почта Донбасса» начала осуществлять денежные переводы между ДНР и другими регионами России

Вопрос о запуске такой системы стоял на повестке дня предприятия долгие годы
Ирина ДМИТРИЕВА
Эту услугу жители Республики ожидали на протяжении нескольких лет

Эту услугу жители Республики ожидали на протяжении нескольких лет

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

С сегодняшнего дня жители Донецкой Народной Республики смогут осуществлять денежные переводы во все регионы России через отделения почты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Почта Донбасса».

Там уточнили, что минимальная сумма перевода составляет 1 рубль, а максимальная - 500 тысяч рублей. Комиссия за услугу начисляется от 60 рублей в зависимости от суммы и типа денежного перевода. Деньги могут храниться на почте в течение одного месяца с момента их поступления.

Как отметили почтовики, эту услугу жители Республики ждали с момента создания «Почты Донбасса». Вопрос о запуске системы денежных переводов с другими регионами России на протяжении многих лет оставался главным на повестке дня предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что «Почта Донбасса» запустила новую услугу по страхованию почтовых отправлений в другие регионы России. В случае утраты или повреждения посылок и писем жителям возместят ущерб.

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