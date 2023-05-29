«Почта Донбасса» начала осуществлять денежные переводы между ДНР и другими регионами России

Эту услугу жители Республики ожидали на протяжении нескольких лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

С сегодняшнего дня жители Донецкой Народной Республики смогут осуществлять денежные переводы во все регионы России через отделения почты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Почта Донбасса».

Там уточнили, что минимальная сумма перевода составляет 1 рубль, а максимальная - 500 тысяч рублей. Комиссия за услугу начисляется от 60 рублей в зависимости от суммы и типа денежного перевода. Деньги могут храниться на почте в течение одного месяца с момента их поступления.

Как отметили почтовики, эту услугу жители Республики ждали с момента создания «Почты Донбасса». Вопрос о запуске системы денежных переводов с другими регионами России на протяжении многих лет оставался главным на повестке дня предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что «Почта Донбасса» запустила новую услугу по страхованию почтовых отправлений в другие регионы России. В случае утраты или повреждения посылок и писем жителям возместят ущерб.

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