«Почта Донбасса» запустила новую услугу по страхованию почтовых отправлений в другие регионы России

Новый сервис является своего рода почтовой страховкой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Жители ДНР смогут застраховать свои почтовые отправления в другие регионы России. Новую услугу по пересылке отправлений с объявленной ценностью для них запустила ГУП «Почта Донбасса». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Там пояснили, что сервис является своего рода почтовой страховкой, и в случае утраты или повреждения посылок и писем людям возместят их заявленную стоимость полностью или же частично.

При этом почтовики озвучили основные требования к таким отправлениям.

- Почтовые отправления с объявленной ценностью оформляются в почтовом отделении и принимаются в упакованном виде. Упаковка почтовых отправлений должна соответствовать характеру вложения, условиям пересылки, исключать возможность повреждения, - заявили на предприятии.

Сообщается также, что ценность содержимого будет назначаться самим отправителем и заверяться его подписью. Услуга платная.

Напомним, ранее сообщалось, что «Почта Донбасса» будет бесплатно доставлять посылки военнослужащим в зоне СВО. Посылки весом до 10 кг будут приниматься на безвозмездной основе.

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